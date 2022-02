Ucraina: Di Maio, 'domani misure in Cdm'

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quello che verrà fuori dal Consiglio europeo e quello che approveremo anche domani in Cdm sarà l'ennesima dimostrazione che chi ha provato a dividerci ci vedrà ancora più uniti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del comitato politico strategico a Palazzo Chigi. "Domani ci saranno una serie di provvedimenti che agevoleranno una serie di decisioni che dovremo prendere sia in ambito multilaterale sia in ambito bilaterale".