Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Finisce al playoff l'avventura della Lazio in Europa League. I biancocelesti, battuti 2-1 in trasferta al 'Do Dragao', pareggiano 2-2 all'Olimpico contro il Porto che accede così agli ottavi di finale. Al vantaggio dei capitolini con Immobile al 19', rispondono Taremi su rigore al 31' e Uribe al 68'; inutile il gol del 2-2 al 95' di Cataldi.