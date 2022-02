Calcio: Gasperini, 'vogliamo fare bene in Europa, contento per Malinovskyi'

24 febbraio 2022 a

Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - "Arrivare agli ottavi di Europa League è un bel risultato. Questa è una manifestazione dove vogliamo fare bene. È sempre bello giocare in Europa, non era facile in un ambiente così caldo". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 3-0 al Pireo contro l'Olympiacos che permette ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi di Europa League.

Nella serata di Atene il protagonista è stato Ruslan Malinovskyi, autore di una doppietta con una dedica all'Ucraina che soffre dopo l'invasione militare russa: "Gli avevo chiesto se si sentisse di giocare -spiega Gasperini-. Sono contento per lui, per questa doppietta: il calcio a volte non risolve i problemi, ma può dare un piccolo contributo per rendere tutti più vicini".

L'Atalanta spera che la qualificazione agli ottavi di Europa League possa dare nuova linfa al percorso in Serie A dei nerazzurri. La squadra di Gasperini, infatti, è reduce da cinque partite senza vittorie in campionato dove non vince dal 9 gennaio: "Ci siamo trovati molto bene anche in campionato, ma questo ultimo mese è stato particolare -sottolinea il tecnico di Grugliasco-. Non abbiamo avuto stop, siamo calati in certe partite perché abbiamo avuto delle defezioni in attacco che pesano. Non abbiamo mai fatto un alibi di questo, abbiamo giocato ottimi match con Lazio, Inter e Juventus sfiorando la vittoria. Negli ultimi dieci giorni sono successe delle cose difficili da rimediare per noi. Abbiamo sofferto, ma siamo ancora lì in classifica. Cerchiamo di recuperare qualche elemento, altrimenti giocheremo le nostre partite a testa alta".