Basket: qualificazioni mondiali, Italia ko in Islanda dopo due supplementari

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - L'Italia perde per 107-105 contro l'Islanda dopo due tempi supplementari nella terza partita della prima fase di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2023 disputata a Hafnarfjordur. Decisivo per i padroni di casa Hlinason autore di una prova da 34 punti e 21 rimbalzi; agli azzurri non bastano i 23 punti di Mannion e i 22 di Vitali. Le due nazionali torneranno ad affrontarsi domenica 27 febbraio a Bologna.