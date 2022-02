Ucraina: Confcommercio Mlmb lancia la locandina 'no war'

25 febbraio 2022 a

a

a

Milano, feb. (Adnkronos) - Da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza una locandina da esporre - come già accaduto nel 2015 in occasione degli attentati terroristici a Parigi - per rendere visibile, si sottolinea in una nota- nei negozi e nei luoghi di lavoro l'opposizione alla guerra in Ucraina: una tragedia umanitaria che deve essere fermata ad ogni costo.

''Le ripercussioni per l'Europa e per l'Italia potrebbero essere gravissime. Una locandina da condividere con cittadini e istituzioni: anche con gesti simbolici ognuno deve fare la propria parte per dire no a questo conflitto assurdo''.