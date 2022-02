25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Governo intende lavorare senza tregua, in stretto coordinamento con gli alleati, per dare ai cittadini le risposte che cercano in questo momento di grave incertezza". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera con un'informativa urgente sul conflitto in Ucraina.