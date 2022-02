Ucraina: Draghi, 'momento drammatico Zelensky a Consiglio europeo, è obiettivo russi'

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. E' nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l'Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze di invasione russa. E' stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera sul conflitto in Ucraina.