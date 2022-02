Ucraina: Letta, 'valutare anche aiuto concreto'

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Siamo qui per ribadire con forza il sostengo al governo, questo sostengo è messo in buone mani". Così Enrico Letta in aula alla Camera dopo l'informativa dl premier Mario Draghi sull'Ucraina.

"Quello che è successo in questi giorni non si era mai visto, il presidente Putin ha preso in giro tutto il mondo occidentale. Noi vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza a tutto il popolo ucraino, ai nostri militari impegnati. Dobbiamo interrogarci se necessario dare un aiuto concreto all'Ucraina".