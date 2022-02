Ucraina: Draghi, 'sensazione sia solo inizio sconvolgimento ordine internazionale'

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'agenda della Russia e del suo Presidente è vasta, complessa e a lungo premeditata. Ho la sensazione di essere solo all'inizio di un profondo cambiamento delle relazioni internazionali e dello sconvolgimento dell'ordine internazionale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, del sistema di relazioni che ci ha accompagnato in un periodo di crescita e di progresso, un sistema ora messo in discussione". Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento in Aula al Senato sul conflitto in Ucraina.