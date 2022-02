Ucraina: test F1 in Spagna, Haas senza sponsor russo Uralkali

25 febbraio 2022 a

Barcellona, 25 feb. (Adnkronos) - Le due monoposto del team Haas, nella terza giornata di test sul circuito di Catalogna, a Montmeló, in vista dell'inizio della stagione 2022 di F1, sono scese in pista senza la scritta dello sponsor Uralkali, azienda russa produttrice ed esportatrice di potassio. Sulle monoposto del russo Nikita Mazepin e del tedesco Mick Schumacher la Haas, contraria alla guerra in Ucraina, ha coperto il logo dello sponsor con una banda bianca.