Ucraina: Man United interrompe i rapporti con sponsor Aeroflot dopo l'invasione russa**

Londra, 25 feb. (Adnkronos) - Il Manchester United ha concluso il suo accordo di sponsorizzazione con Aeroflot dopo l'invasione russa dell'Ucraina. I Red Devils hanno stretto una partnership con la compagnia aerea russa dal 2013 e hanno regolarmente volato per le partite europee sugli aerei della compagnia. Tuttavia, la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina ha portato lo United a recidere i legami con l'azienda. "Alla luce degli eventi in Ucraina, abbiamo ritirato i diritti di sponsorizzazione di Aeroflot", ha affermato un portavoce.

"Condividiamo le preoccupazioni dei nostri fan in tutto il mondo ed estendiamo le nostre condoglianze alle persone colpite". Lo United ha utilizzato la compagnia aerea charter Titan Airways per la trasferta degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid all'inizio di questa settimana. Il governo britannico ha vietato i voli Aeroflot verso il Regno Unito come parte del suo pacchetto di sanzioni in seguito all'invasione dell'Ucraina.