Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Se la Russia decidesse di chiudere i rubinetti del gas come rappresaglia per le sanzioni la nostra valutazione è che saremo in grado di fronteggiare e di superare questa situazione". Ad affermarlo, in occasione dell'Eurogruppo, è il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis in merito alle sanzioni nei confronti della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.