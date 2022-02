Ucraina: Eurovision, Russia esclusa da Contest 2022**

25 febbraio 2022 a

Ginevra, 25 feb. (Adnkronos) - Nessun cantante russo potrà partecipare all'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest, che prevede la finale a Torino. Lo hanno deciso gli organizzatori dell'Ebu, European Broadcasting Union, ovvero i servizi pubblici europei. In una nota si legge che la decisione è stata presa per il timore che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l'inclusione di una voce russa nel Contest di quest'anno porterebbe screditare la competizione stessa.