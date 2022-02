25 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 25 feb, (Adnkronos) - "Le elezioni del presidente hanno visto il tentativo di far rinascere l'asse gialloverde, con un asse Savini-Conte prima su Frattini e poi la seconda, più tosta, su Belloni. Abbiamo fatto bene a far saltare in aria" questo asse. Così Matteo Renzi al Messaggero.it.