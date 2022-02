25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io non ho mai fatto polemiche con Carlo Calenda. Non mi pare di trovare una sola frase in cui io critichi Calenda, talvolta capita il contrario e Calenda usa un linguaggio colorito e sprezzante nei miei confronti. Ma non me la prendo: tante persone hanno ricevuto tante possibilità da parte mia e poi non sono grate, non c'è solo Calenda". Così Matteo Renzi al Messaggero.it.