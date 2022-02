Expo 2030: Renzi, 'Raggi a grandi eventi come Dracula alla guida dell'Avis'**

25 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La Raggi all'Expo è una provocazione culturale. Virginia raggi è la donna per cui i romani non avranno le Olimpiadi nel 2024. E Dio solo sa quanto sarebbe stata una incredibile accoppiata le Olimpiadi nel 2024 e il Giubileo nel 2025: sarebbe stata una doppietta pazzesca per Roma". Così Matteo Renzi al Messaggero.it ricordando come Roma era in pole per l'assegnazione delle Olimpiadi ma Raggi ritirò la candidatura. "Ora che lei venga a farci la lezione sui grandi eventi è una barzelletta. Se poi Calenda la vota va bene, noi no. Raggi ai grandi eventi è come Dracula alla guida dell'Avis".