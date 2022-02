Ucraina: fonti P.Chigi, con Zelensky malinteso, su profilo Twitter P.Chigi spunta video Draghi**

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Sull'incidente con Volodymyr Zelensky, oggi irritato dalle parole sulla mancata telefonata del premier Mario Draghi, a Palazzo Chigi minimizzano. Probabilmente, il ragionamento riportato all'Adnkronos, il presidente ucraino sarà stato informato, in momenti concitati, in maniera errata sulle parole dell'ex numero della Bce. Tanto che il passaggio di Draghi su Zelensky viene riportato anche nel profilo Twitter ufficiale di Palazzo Chigi. Per chiarire, con le immagini comprese quelle del lunghissimo applauso di solidarietà dell'Aula della Camera, la vicinanza dell'Italia e le buone intenzioni nelle parole del premier italiano.