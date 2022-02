Ucraina: Maraio (Psi), 'nessuna esitazione su sanzioni, intervenire su swift'

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Chiediamo al nostro Governo di non avere esitazioni sulle sanzioni contro la Russia e di non provare imbarazzo nello spingerci oltre lo swift“. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio intervenendo al congresso dei Radicali italiani in corso a Roma. “O c'è l'interruzione dei canali di sostegno e dei flussi finanziari -ha aggiunto- oppure questa guerra l'abbiamo già persa. Bisogna contenere questa escalation militare che ha assunto un profilo drammatico e sta avendo un costo umano altissimo”.