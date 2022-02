Ucraina: Draghi a vertice Nato, 'Italia pronta a fare sua parte, forze necessarie a disposizione'

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo condannato con la massima fermezza l'attacco di una brutalità ingiustificata della Russia all'Ucraina. Il comportamento russo è la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica da decenni e soprattutto alla nostra democrazia e libertà. La nostra unità è e sarà sempre la risposta più forte. Manteniamo una posizione coesa e decisa". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al vertice Nato, al quale ha preso parte oggi in videocall dal ministero della Difesa.

"L'Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni NATO. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie. La reazione deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità", le parole del presidente del Consiglio.