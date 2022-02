25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Piccoli uomini quelli che in momenti così drammatici riescono a discutere degli aggettivi e degli avverbi, se qualcuno vuole usare per polemica politica interna il sangue che sta scorrendo in me non trova una parte". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione 'Il Sorpasso' su Isoradio.