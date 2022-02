Maternità: arriva in Italia 'Un sogno chiamato bebè', primo evento dedicato alla fertilità

25 febbraio 2022 a

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - Dopo Berlino, Colonia, Parigi e Monaco, arriva anche in Italia "Un Sogno Chiamato bebè", il primo evento dedicato alla fertilità e alla genitorialità nel nostro Paese. L'organizzazione internazionale F2F lancia il progetto a Milano, presso lo Spazio Antologico degli East End Studios, il 21 e 22 Maggio 2022. "Due giornate che mirano a informare e aiutare le persone a trovare informazioni accurate e complete sulle diverse opzioni di genotorialità, grazie alla presenza di esperti, medici, clinici, terapeuti, centri di trattamento e gruppi di supporto specializzati in fertilità e genitorialità".

“Gli approfondimenti – dicono dall'organizzazione F2F - saranno mirati ad informare sui trattamenti di fecondazione in vitro, nutrizione, terapie complementari e naturali, e adozione. Questo evento ha lo scopo di aiutare le coppie italiane a trovare le giuste informazioni sulla materia e si articolerà attorno a un gran numero di seminari e di stand informativi animati dai più grandi esperti del settore nel mondo. Questo è un ottimo modo per le coppie di incontrarsi in un ambiente sicuro, al fine di ottenere il supporto per ospitare un bambino nella loro famiglia. Nessuna fiera o evento sulla maternità surrogata, uteri in affitto, mamme in affitto e similari sta arrivando in Italia, gli argomenti trattati durante la due giorni milanese saranno in linea con la vigente normativa nazionale e la sensibilità dei cittadini, pertanto è escluso qualunque riferimento alla GPA o MS”.