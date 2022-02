Trentino: Istituto tutela grappa e Consorzio vini insieme per promozione integrata

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L'Istituto Tutela Grappa del Trentino (25 soci) e il Consorzio Vini del Trentino (oltre 90 soci) si sono ufficialmente legati da una partnership per la gestione delle risorse umane ed economiche finalizzate a promozione e comunicazione di aziende e territorio. "Una opportunità, arriverà da un cambio gestionale non facile, ma con la buona volontà e la tenacia dei distillatori trentini e dei viticoltori rappresenta la conclusione di un percorso auspicato anche dall'assessore provinciale all'Agricoltura, sempre più nell'ottica di completare la filiera produttiva dalla campagna alla vite al vino e alla grappa, tutto rigorosamente con un po' di orgoglio Trentino", hanno sottolineato nell'occasione i due presidenti Bruno Pilzer e Pietro Patton, rispettivamente dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino e del Consorzio Vini del Trentino.

Il presidente del Consorzio Vini del Trentino, Pietro Patton, condivide il pensiero del presidente Pilzer: “Il Consorzio si è prefissato l'obiettivo di lavorare in un'ottica integrata di sviluppo del territorio a 360 gradi. Il gioco di squadra, insito nella natura di una realtà associativa come la nostra che raccoglie oltre 90 soci, è per noi un passaggio imprescindibile per consentire al nostro territorio trentino di svilupparsi in tutte le sue potenzialità”.

L'idea della collaborazione, maturata nel corso di molti incontri, è unire l'esperienza organizzativa e gestionale del Consorzio Vini all'Istituto Tutela Grappa del Trentino. Una sinergia basata sul rispetto reciproco delle scelte che rimangono in capo al consiglio e all'assemblea dei soci dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino, mentre la parte organizzativa verrà gestita in collaborazione con il personale del Consorzio Vini. Molto intenso il programma già stilato dal direttivo dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino in collaborazione con il Consorzio, con una serie di appuntamenti dove si parlerà ancora e sempre dell'ottima qualità della Grappa marchiata con il tridente Trentino e del sistema di controllo a tutela del consumatore. Una garanzia di qualità basata sulla serietà di tutti gli attori della filiera produttiva.