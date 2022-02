Genoa-Inter 0-0, nerazzurri falliscono aggancio in vetta

25 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - L'Inter pareggia 0-0 sul campo del Genoa nel match valido per la 27esima giornata della Serie A. I nerazzurri perdono la chance di agganciare il Milan al primo posto. I rossoneri, che hanno pareggiato in casa 1-1 con l'Udinese, comandano con 57 punti.

I campioni d'Italia, che devono ancora recuperare una partita, inseguono a quota 55. A Genova, rossoblu e nerazzurri si affrontano a viso aperto: le occasioni abbondano ma il gol non arriva. Il Genoa, penultimo con 17 punti, crea chance in avvio ma non sfonda. L'Inter prende progressivamente in mano le redini del match, nella ripresa va vicinissima al vantaggio con D'Ambrosio, che centra la traversa con un colpo di testa ravvicinato dopo un corner da destra. Il forcing finale dei nerazzurri non produce effetti, finisce 0-0.