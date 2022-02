Ucraina: forze armate Kiev, invasori non hanno raggiunto obiettivi

25 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - "Le forze di difesa dell'Ucraina stanno frenando l'invasione russa. In questo momento, l'avversario non ha raggiunto gli obiettivi strategici prefissati". E' il bollettino diramato sui social dallo stato maggiore di Kiev che segnala come il tentativo principale delle forze di Mosca sia quello di "circondare la capitale dell'Ucraina". Tuttavia, riferiscono i militari ucraini, "le forze di difesa della città di Kiev mantengono saldamente le loro posizioni". Altre informazioni non verificabili che circolano sui social parlano di un caccia russo SU-25 abbattuto nella regione occidentale di Vinnytsia.