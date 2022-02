26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "E stamattina tutto pronto qui, a Santi Apostoli, per dire NO la guerra in Ucraina, per condannare la sciagurata aggressione di Putin al popolo ucraino, per sventolare la bandiera della Pace. Da questa piazza, con le piazze di tutto il mondo che chiedono pace. #StopWar". Così Peppe Provenzano, vicesegretario Pd, su twitter.