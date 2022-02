26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'Ue non può girarsi da altra parte" e dunque come accaduto con la Brexit, "per le sanzioni alla Russia va stanziato subito, in Europa, e deve essere di 10.8 miliardi, per le nostre aziende, che stanno pagando il prezzo della guerra". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale Iv.