Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi "conferma che sosterrà l'uscita della Russia dal sistema Swift". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter con un post in inglese." Mario Draghi confirmed Italy will support banning Russia from #Swift".