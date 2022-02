26 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Non è vero che l'Europa non è unita. In pochissimi giorni ha dimostrato di saper esprimere una posizione unitaria e ferma. Il contrario di quello su cui aveva scommesso Putin". Così il segretario del PD Enrico Letta al congresso dei Radicali.