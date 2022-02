Eutanasia: Letta, 'Pd vuole andare avanti su legge fine vita, si può fare'**

26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Su alcuni dei contenuti dei referendum ci sono posizioni diversificate, ma voglio esprimere la nostra volontà di far sì che su alcuni temi esclusi da referendum, il Parlamento in questo scorcio di legislature possa lavorare, in 12 mesi si può fare se c'è la volontà. Penso a un tema come il fine vita, noi vogliamo andare avanti e coprire un vuoto normativo". Così Enrico Letta al congresso dei Radicali. E vale anche per la cannabis, "in Parlamento ci sono possibilità di aprire discussioni, sul fine vita siamo più avanti e la possibilità di arrivare a un risultato importante c'è".