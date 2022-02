Ucraina: Boldrini, 'in piazza per fermare Putin'

26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Con sindacati, associazioni e simboli della Resistenza partigiana come Luciana Romoli per una grande mobilitazione contro l'invasione dell'Ucraina. Politica, istituzioni, società civile insieme per fermare Putin”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, partecipando alla manifestazione a Roma in piazza Santi Apostoli alla manifestazione indetta dalla rete italiana pace e disarmo.