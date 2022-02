Ucraina: Boccia, 'Putin sottovaluta voglia di pace del mondo'

26 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La guerra nella società digitale viene messa a nudo nelle sue miserie e nella sua ferocia in tempo reale. E Putin forse avrà progettato tutto a tavolino da tempo ma non ha fatto i conti con la società di oggi radicalmente cambiata a partire da quella russa, così come non aveva previsto l'indignazione planetaria e la grande voglia di pace nel mondo". Così Francesco Boccia, deputato Pd e ex Ministro per gli Affari regionali, parlando a Bari con la presidente dell'associazione ucraini in Italia durante una manifestazione per la pace.

"L'attacco militare contro un Paese con istituzioni democratiche e le morti provocate anche tra civili ha messo la Russia ai margini del mondo e portato Putin a scrivere da protagonista una delle pagine più buie della storia. Toccherà al popolo russo liberare la Russia da un autoritarismo che la umilia e non merita. A noi italiani e europei uniti il dovere di difendere con ogni mezzo l'Ucraina imponendo la pace".

"È dura in queste ore ma la forza che sprigionano le piazze, le reti sempre connesse e le immagini che arrivano in tempo reale non daranno forza agli aggressori ma saranno la loro fine. Chi si sporca le mani di sangue ne paga poi il conto che arriva sempre. La democrazia vincerà ancora sull'autoritaritarismo".