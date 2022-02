26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "A Piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Le sanzioni sono strumento necessario per colpire la Fed. Russa che ha dato il via a una guerra in maniera unilaterale. Sostegno e solidarietà al popolo ucraino. Si fermino le armi!" Così il ministro Andrea Orlando su twitter.