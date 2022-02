Cremona: tenta rapina in pasticceria, arrestato 19enne

26 febbraio 2022 a

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri per una tentata rapina in una pasticceria di Cremona. L'uomo, cittadino italiano, rimesso in libertà giovedì scorso per un'altra tentata rapina, ieri è entrato in una pasticceria del centro città, minacciando la proprietaria per farsi consegnare il contenuto della cassa. Fuggito a causa delle urla della donna, il 19enne è stato bloccato da un maresciallo dei carabinieri fuori servizio e da una pattuglia che stava passando nella zona. Il giovane è stato quindi arrestato per tentata rapina. L'udienza di convalida del fermo ha confermato l'arresto e la misura del carcere.