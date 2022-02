Ucraina: Kiev lancia allarme, colpito sito smaltimento rifiuti radioattivi**

27 febbraio 2022 a

Kiev, 27 feb. (Adnkronos) - Missili russi avrebbero colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi in Ucraina. Lo scrive su Facebook l'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dicendo che 'dall'una e venti ora locale "a seguito del bombardamento di massa di Kiev con tutti i tipi di armi antiaeree e missilistiche a disposizione della Federazione Russa, i missili hanno colpito il sito di smaltimento delle scorie radioattive della filiale di Kiev dell'impresa statale specializzata 'Radon'"'. Dato che l'attacco russo è ancora in corso, ''al momento non è possibile valutare l'entità della distruzione''.

Nella nota si legge che ''le telecamere di sorveglianza hanno registrato la caduta dei missili. La valutazione della situazione delle radiazioni sarà effettuata da dispositivi portatili dopo la conclusione delle riprese''. In base a una ''valutazione preliminare non vi sono minacce radioattive per le persone al di fuori della zona di protezione sanitaria''.