Ucraina: Zelensky, 'con Italia raggiunto risultato straordinario'**

Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - "Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l'Italia". Lo afferma in un messaggio video appena diffuso il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, riportando le testimonianze di solidarietà ricevute a livello globale. Zelensky si è rivolto in particolare alla Bielorussia augurandole di " tornare ad essere un paese buono e sicuro".