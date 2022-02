Ucraina: Letta, 'bene unità partiti, sorpreso da Meloni più governista di Salvini'

27 febbraio 2022 a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Venerdì sono emerse ancora differenze nel dibattito parlamentare, quel che conta è che tali differenze non intaccano però la 'macro posizione' del Paese. Quella, per intenderci, che ha fatto dire a Salvini che si rimette alla posizione di Draghi, punto. E che mi ha fatto vedere, con sorpresa, una Meloni su questo piano persino più governista della Lega. Tutto questo è un passo avanti importante". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista ad 'Avvenire'.