Mattarella: 'Firenze è il centro della speranza di pace'

27 febbraio 2022 a

a

a

Firenze, 27 feb. (Adnkronos) - "Firenze è il centro della speranza di pace". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, e l'arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, in occasione dell'incontro congiunto nel capoluogo toscano di Vescovi e sindaci del Mediterraneo. "Non abbiamo parole per dirle grazie per il gesto grande che compie per Firenze per questo incontro", ha affermato Bassetti.

Il Capo dello Stato ha partecipato alla Messa che ha concluso l'evento, quindi ha assistito alla recita della preghiera dell'Angelus in collegamento con piazza San Pietro, durante la quale Papa Francesco ha sottolineato, tra l'altro, che "chi ama la pace, come recita la Costituzione italiana, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".