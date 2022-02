Calcio: Serie A, Verona-Venezia 3-1, tris di Simeone**

27 febbraio 2022 a

a

a

Verona, 27 feb. (Adnkronos) - Continua la corsa del Verona di Tudor nel campionato di Serie A. I gialloblu si sono imposti nettamente per 3-1 sul Venezia grazie alla tripletta di Simeone jr. L'attaccante argentino è andato a segno al 54', al 63' e all'88'. A nulla è valsa la rete di Okereke per i lagunari all'81'. Gli scaligeri salgono così a 40 punti in classifica, mentre la formazione di Zanetti resta ferma a 22 punti al terzultimo posto in classifica.