Ucraina: Federazione internazionale ginnastica, annullati tutti eventi in Russia e Bielorussia**

Losanna, 27 feb. (Adnkronos) - Durante la sua riunione odierna, il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica (Fig) "ha espresso la sua preoccupazione a seguito dell'invasione militare russa dell'Ucraina e ha deciso le seguenti misure: Le bandiere nazionali russa e bielorussa non devono essere esposte e gli inni russi e bielorussi non devono essere suonati in nessun evento sanzionato dalla Fig fino a nuovo avviso. Tutti gli eventi della Coppa del Mondo Fig e della Coppa del Mondo challenge che si svolgeranno in Russia e Bielorussia sono annullati e nessun altro evento Fig sarà assegnato alla Russia o alla Bielorussia fino a nuovo avviso. Tutti gli eventi approvati dalla Fig che si svolgeranno in Russia e Bielorussia sono rimossi dal calendario Fig e non saranno più riconosciuti dalla Fig. Nessun altro evento che si svolge in Russia e Bielorussia sarà sanzionato dalla Fig fino a nuovo avviso".

"Come organo di governo sportivo, il nostro primo dovere è quello di proteggere tutti i nostri atleti, anche per proteggerli dalle pressioni politiche", ha dichiarato il presidente della Fig Morinari Watanabe. "Il nostro pensiero va ai membri della comunità di ginnastica in Ucraina. Lo sport è amicizia e solidarietà. Dobbiamo mostrare solidarietà ai membri della nostra famiglia che sono disperati e offrire loro una mano per garantire il loro futuro". La Fig chiederà alla Fig Foundation for Solidarity di stanziare aiuti speciali per sostenere gli atleti ucraini e altri membri della Federazione ucraina di ginnastica colpiti dalla guerra.