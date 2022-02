27 febbraio 2022 a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis dopo il successo 2-1 sulla Lazio in pieno recupero e la conquista della vetta in campionato assieme al Milan.