Ucraina: Milano raccoglie aiuti per civili, beni in partenza nei prossimi giorni

Milano 28 feb. (Adnkronos) - Milano si mobilita per sostenere la popolazione civile in Ucraina e i profughi che arriveranno in Italia. In via Meda 50, sede della chiesa San Giacomo e Giovanni, punto di riferimento dell'ampia comunità ucraina residente a Milano, è stato aperto un punto di raccolta di beni di prima necessità da inviare il prima possibile nel Paese in guerra.

La richiesta è di prodotti di primo soccorso, per l'igiene e per la pulizia, oltre a coperte, pannolini e giochi per bambini, alimenti in scatola e acqua minerale.

“Le cose stanno andando abbastanza bene: abbiamo già raccolto molti beni. Ora stiamo sistemando i pacchi e tra un paio di giorni li manderemo in Ucraina”, racconta all'Adnkronos il parroco don Igor Krupa.

Gli aiuti che partiranno da Milano verranno portati in Ucraina da volontari e saranno consegnati al confine est con la Romania, dopo un viaggio di almeno 20 ore.

Per quanto riguarda i profughi in arrivo, don Igor fa sapere che “alcuni ucraini sono già arrivati a Milano”. A spalancare loro le porte di casa sono state “in primis le loro famiglie che si trovano in Italia, ma ci sono anche famiglie italiane pronte ad accogliere, in particolare le mamme con i figli”.