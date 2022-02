Scala: Sala, 'Gergiev non ha risposto, escludo sua presenza il 5/3'

28 febbraio 2022 a

Milano 28 feb. (Adnkronos) - "Credo che a questo punto possiamo escludere" la presenza del maestro Valery Gergiev alla Scala il 5 marzo. Lo ha detto il sindaco di Milano e presidente del Piermarini, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm.

Al direttore d'orchestra amico di Putin "io certamente non ho chiesto nessuna abiura, però ho chiesto una presa di distanza dalla guerra, che è una cosa un po' diversa", ha precisato Sala, facendo sapere che in ogni caso Gergiev "non ha risposto. Ho chiesto proprio un attimo fa al sovrintendente e quello che so è che Gergiev è ripartito e non ci ha risposto".

"Vedo che altre persone del mondo artistico e molte nel mondo dello sport si sono espresse in questo modo", ha osservato il sindaco, sottolineando come "sia un tema che probabilmente è stato sollevato da Milano, ma poi vari templi della musica hanno risposto nello stesso modo".