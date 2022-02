Lecco: pedone investito e ucciso da auto a Dervio

28 febbraio 2022 a

Milano 28 feb. (Adnkronos) - Incidente mortale a Dervio, in provincia di Lecco, dove intorno alle 11 un pedone è stato travolto e ucciso da un'auto.

Il sinistro è avvenuto in via Badoglio, nella frazione di Corenno Plinio. La vittima, di 64 anni, era già in arresto cardiaco quando è arrivato il 118, che - fa sapere l'Areu Lombardia in una nota - "ha constatato il decesso sul posto per lesioni incompatibili con la vita".

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti oltre ai sanitari, anche vigili del fuoco e carabinieri.