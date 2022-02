Ucraina: Sala, 'fragili e bambini in arrivo a Milano già da oggi o domani' (2)

28 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Quanti saranno i profughi in arrivo dall'Ucraina a Milano nelle prossime ore "non lo sappiamo ancora, stiamo vedendo con la Prefettura", ha fatto sapere Sala, ribadendo che "i primi che arriveranno sono bambini con gravi disabilità, in condizioni molto difficili, da curare" e che quindi non si tratta di "un puro accoglimento formale e di un aiuto al disbrigo delle pratiche".

Le strutture che li accoglieranno "sono quelle abituate a gestire situazioni del genere. So che il Don Gnocchi ha dei contatti, ma non so se arriveranno lì. Questo lo vedremo insieme alla Prefettura", ha aggiunto il sindaco, spiegando che è necessario "mettersi nelle condizioni di ricevere casi difficili e umanamente più delicati".