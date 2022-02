Parma, Buffon prolunga contratto fino a 2024

28 febbraio 2022 a

Parma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigi Buffon prolunga il contratto che lo lega al Parma fino al 2024, l'estremo difensore campione del mondo a Germania 2006 giocherà dunque fino a 46 anni. Ad annunciarlo il presidente del club emiliano, Kyle Krause. Buffon aveva un contratto in scadenza nel 2023.

“Non ho fatto alcun pensiero al dopo, per me è dispendioso rimanere concentrato solo sul mio lavoro da calciatore e non voglio avere alcun rimpianto o sperperare alcuna energia. Sto ragionando solo da calciatore e farò così fino all'ultimo giorno, poi avrò modo di pensare al resto: le responsabilità sono tante, le sento sulle spalle e ho bisogno delle migliori energie", dice Buffon.

“Questa è una bella giornata per me, per la mia famiglia, per il mio procuratore. Alla fine è successo quello che volevo, che penso volesse il presidente e che mi auguro volessero i tifosi e la città -spiega Buffon-. Quando abbiamo deciso di cominciare questa avventura c'era bisogno di segnali forti, di entusiasmo, ma anche di metter da parte una certa mestizia creata nella gente di Parma e anche nei giornalisti: ogni tanto la gente quando sono in giro cerca di spronarmi ma c'è spesso un richiamo alla sfortuna. Noi dobbiamo liberarci da tutto ciò e pensare come fosse l'anno zero".

"La garanzia più grande è avere un presidente così ambizioso. Gli errori li facciamo tutti, chi non fa non sbaglia, ma trovare una situazione così di certezza e di forte proposizione come quella che il presidente vuol dare al Parma è difficile da trovare in Italia. Dobbiamo metterci le migliori energie in questo percorso: se ci riesco io che ho 44 anni mi auguro che il giovane, sia tifoso che giocatore, possa vedere il buono che c'è davanti a noi. Si tratta di avere la lucidità per capire con chi si ha a che fare, per questo sono ancora qua”, conclude l'estremo difensore dei ducali.