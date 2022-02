Energia: Renzi, 'semplificare autorizzazioni impianti, serve modello Genova'

28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Proprio sull'energia, intanto, Mario Draghi ha lanciato la sfida per un grande investimento nel settore, dalla sburocratizzazione al rilancio del gas. Molto bene. Nei fatti uno Sblocca Italia 2, verrebbe da dire, otto anni dopo: e pensare che quelli che allora protestavano, oggi applaudono Draghi in parlamento. Meglio così, dai. Noi siamo per attuare il cosiddetto 'Modello Genova' - con semplificazione autorizzatoria - ai rigassificatori e ai termovalorizzatori, come ha spiegato Lella Paita. Chi ci sta?". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.