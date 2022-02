Ucraina: Della Vedova, 'sanzioni svizzere messaggio più forte, in gioco sicurezza Europa'

28 febbraio 2022 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - L'annuncio di sanzioni da parte della Confederazione Svizzera contro la Russia "è un passo molto importante, nuovo perché la situazione è nuova. E' un modo per riconoscere che in gioco non c'è solo l'Ucraina, ma che in Ucraina oggi è in gioco la sicurezza, la libertà e la democrazia di tutta l'Europa". Lo dice all'Adnkronos Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, a margine della conferenza Profili di coraggio al Centro studi americani, nella Capitale.

"Esprimo per il governo italiano e insieme anche l'Ue soddisfazione alle autorità svizzere elvetiche che hanno scelto di uniformarsi nelle loro decisioni all'ambito europeo euro-atlantico. Passo molto importante, fatto anche da Singapore - rimarca - Credo sia il segnale più forte che possa venire dall'Europa, non solo Unione europea, ma geografica, dove la Svizzera ha un ruolo decisivo nell'ambito della finanza internazionale".

"Berna ha lanciato un messaggio molto forte di isolamento, di condanna dell'aggressione della Russia di Putin a un paese libero sovrano che deve vedersi riconosciuta l'integrita territoriale e la sovranità - conclude il Sottosegretario - Così anche senza partecipare direttamente al conflitto ha dato una mano seria ai cittadini ucraini che lottano per la loro libertà".

