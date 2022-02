Ucraina: Cdm, se riduzione gas, immediata possibilità di ricorrere ad altre fonti

28 febbraio 2022 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - E' possibile ricorrere ai razionamenti di gas, al momento una necessità che non c'è. Nel caso arrivasse, si apre immediatamente -si desume dunque senza altri passaggi normativi- alla possibilità di ricorrere ad altre fonti di approvigionamento. Passa da qui l'apertura, approvata in Consiglio dei ministri oggi, al ricorso alla produzione da centrali a carbone semmai ce ne fosse bisogno. Una frenata, rispetto al processo di decarbonizzazione in atto, resa necessaria dal conflitto in Ucraina.

Sul fronte energia, spiega infatti Palazzo Chigi a stretto giro dal via libera al provvedimento, "il decreto si occupa del livello di rischio imprevisto riguardo al normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale. Per questo si autorizza, anche a scopo preventivo, di anticipare l'adozione di misure per l'aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza, una eventualità che al momento non corrisponde a quella in cui si trova il nostro Paese".

"La norma rende immediatamente attuabile, se fosse necessario, la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi attive, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti e fermo restando - si rimarca - il contributo delle energie rinnovabili. È inoltre eventualmente prevista la riduzione del consumo di gas nel settore termoelettrico che rappresenta una delle principali componenti della domanda media giornaliera di gas. Per rendere concretamente operative le misure, si affida una serie di compiti a Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale".