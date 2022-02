28 febbraio 2022 a

Roma, 28 feb (Adnkronos) - "L'Italia va avanti. Un altro passo importante è stato fatto: raggiunti i 51 obiettivi previsti per il 2021. Al lavoro sui prossimi 45 traguardi da raggiungere entro il 30/06. Il #PNRR e' la nostra priorità, la missione nazionale per cambiare in meglio l'Italia". Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Ue Enzo Amendola.