Ucraina: Soleterre, 4 bambini malati di cancro messi in salvo a Varsavia

Milano 28 feb. (Adnkronos) - "Per quattro bambini malati di cancro è finito l'inferno di Kiev. Prima siamo riusciti a evacuarli da Kiev all'ospedale di Ternopil, ora finalmente sono lontani dalla guerra e soprattutto in un luogo sicuro in un ospedale oncologico in Polonia, a Varsavia". Lo comunica in una nota la onlus Soleterre, che si occupa di assistere piccoli malati oncologici nel Paese in guerra.

Tra i bambini seguiti dall'associazione, 36 sono ancora ricoverati nell'ospedale di Leopoli (L'viv), 35 a Kiev (15 all'istituto di cancro e 20 all'istituto neurochirurgia), a cui si aggiungono 5 famiglie rimaste nella casa di accoglienza Soleterre nella capitale ucraina. Quelli dimessi e che proseguono con terapie orali sono invece circa 300.

"Continuiamo a lavorare senza sosta per i bambini malati di tumore attraverso il rifornimento dei medicinali essenziali e ci stiamo attrezzando per farne arrivare altri. I medici e il nostro staff a Kiev e Leopoli invece stanno continuando a garantire le cure dei piccoli malati", fa sapere Soleterre, che ha attivato una raccolta fondi per l'emergenza in Ucraina.